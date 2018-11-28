即時財經新聞

【不能幼稚】《王者榮耀》對遊戲行為疑似未成年人進行人臉驗證

文章日期：2018年11月28日 17:03
《王者榮耀》對遊戲行為疑似未成年人進行人臉驗證

《王者榮耀》公布，對疑似未成年人的《王者榮耀》用戶在登錄遊戲時，會被要求進行人臉識別驗證，與其實名信息進行比對。凡拒絕驗證或與經驗證與實名不符的用戶，健康系統將統一視作12周歲及以下未成年人，將其納入相應的防沉迷監管。

公布指，需要進行人臉識別驗證的對象，主要為經過公安實名校驗確認為成年人、但遊戲內行為特徵卻疑似未成年人的《王者榮耀》用戶。其中，考慮到留守兒童冒用祖父母身份的可能，針對實名信息為60周歲及以上、存在疑似未成年人遊戲行為、且在近一周的某一天有過較長時間遊戲的用戶，健康系統將進一步加大驗證力度。 18周歲以下已納入防沉迷的未成年用戶，則不再被要求進行人臉識別驗證。

人臉識別驗證將率先在《王者榮耀》中啟用。後續隨著騰訊更多遊戲接入健康系統，這項新措施的應用範圍還會逐步擴大，直至覆蓋中國境內騰訊負責運營的全部遊戲產品。

其他報道：

【龍床盤開價】菁雋131呎285萬起 首批均呎逼1.7萬貴絕屯門新盤

【銷情冷淡】中原住宅部11月料蝕1億 近五年最傷

【有片】小米展示AI技術突「死機」 雷軍如何回應？

 

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】恒指波幅指數齊升 大戶對後巿審慎大手對冲

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片