《王者榮耀》公布，對疑似未成年人的《王者榮耀》用戶在登錄遊戲時，會被要求進行人臉識別驗證，與其實名信息進行比對。凡拒絕驗證或與經驗證與實名不符的用戶，健康系統將統一視作12周歲及以下未成年人，將其納入相應的防沉迷監管。

公布指，需要進行人臉識別驗證的對象，主要為經過公安實名校驗確認為成年人、但遊戲內行為特徵卻疑似未成年人的《王者榮耀》用戶。其中，考慮到留守兒童冒用祖父母身份的可能，針對實名信息為60周歲及以上、存在疑似未成年人遊戲行為、且在近一周的某一天有過較長時間遊戲的用戶，健康系統將進一步加大驗證力度。 18周歲以下已納入防沉迷的未成年用戶，則不再被要求進行人臉識別驗證。

人臉識別驗證將率先在《王者榮耀》中啟用。後續隨著騰訊更多遊戲接入健康系統，這項新措施的應用範圍還會逐步擴大，直至覆蓋中國境內騰訊負責運營的全部遊戲產品。

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