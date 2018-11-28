遠東發展（0035）董事總經理孔祥達表示，此前樓價亦升很多，市民亦覺得昂貴，隨着最近樓市氣氛欠佳，已見有下調壓力，但是因為始終市民有殷切需求，填海等增加土地供應方式則遠水不能救近火，因此預期樓價不致大幅下調，並認為有少許調整會健康些。因應股市有壓力，大家亦正留意貿易戰發展，因此市場正對後市持觀望態度。

他又說，遠展仍會在港及外國積極投地，近期更於外國找到較多好的投資機會，卻不代表放棄香港市場。目前在外國方面，遠展除了在澳洲有較多樓盤推出，亦趁英國脱歐英鎊較平宜時，取得一些用地，亦在新加坡豪宅區取得3至4幅用地。

至於酒店業務方面，他稱，受到港珠澳大橋及高鐵通車帶動，香港酒店入住率按年升逾2個百分點至94%，房租按年增加一成，加上有同業拆建轉做酒店，因此預期下半年仍然蓬勃。賭場業務方面，主要定位大眾娛樂及亞洲遊客到訪為主，遠展仍留意市場的機會，當前卻沒有需予公佈的項目。

遠展整體包括收租、酒店、停車場及賭場，在上半年帶來經常性收入15億元，比去年大增34%，現金盈利逾3億元，孔祥達指，全年有望增至6至7億元，主要供支付利息、股息及保留部份供發展之用，並平衡售樓業務因入賬時間點不同的波動性，亦有助估值及市盈率提高。

身兼有線寬頻（1097）非執行董事的孔祥達，對於關於有線供股，以今日為遠展記者會為由，不予評論，但是對於寬頻及住宅發展的協同效應方面，他謂既然所有住宅均要光纖覆蓋，因此會和有線方面做公平交易。他相信，集團主席邱達昌作為股東，亦希望給予有線支持。

記者：陳偉燊

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