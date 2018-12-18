六福（0590）公布中期業績，純利升27.9%至6.65億元，派中期股息每股0.55元。

期內收入為78.5億元，較去年同期增加25.1%，香港及澳門市場以及中國內地市場的同店銷售增長分別為21.4%及0.7%，毛利上升13.1%至18.6億元，經營溢利上升29.8%至8.3億元。期內淨增設94間六福分店，90間於內地，其餘為港澳及海外，期末於全球共有1725間六福店舖。毛利率由26.2%跌至23.7%。

市場氣氛受近期中美貿易戰以及人民幣貶值的不良影響，港澳市場之同店銷售增長自2018年10月下旬起開始下降，在2018年10月至11月首3周期間錄得單位數字跌幅，而中國大陸市場之同店銷售增長則錄得雙位數字跌幅。因此，集團對下半財年業務發展抱審慎態度。然而，在中國內地中產人口增長良好的預期下，集團對於中長線業務前景仍感樂觀，維持內地店舖之淨增長目標在不少於120間。

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