港股今日反彈，飊逾300點。恒指今早高開74點，報26406點，其後升幅逐步擴大，上午已升逾200點，午後更越升越有，高見26705點，最多升373點，全日收報26682點，升350點或1.33%，報26682點，成交金額849億元；國指升119點或1.14%，報10634點。

藍籌股方面，舜宇（2382）升3.71%，收報78.2元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌0.67%，收報5.96元，是跌幅最大的藍籌。 騰訊（0700）曾高見315元，全日收升3.62%，報314.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻91點；萬洲（0288）跌0.67%，收報5.96元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

內房股午後跑上，富力（2777）收報11.92元，升4.01%；中國恒大（3333）報22.55元，升3.68%；融創中國（1918）報25.3元，升3.48%。

手機設備股造好，瑞聲（2018）升2.64%，收報56.4元；舜宇（2382）升3.71%，收報78.2元；比亞迪電子（0285）收報11.14元，升6.3%。

醫療股上揚，藥明生物（2269）收報62.15元，升3.67%；中生製藥（1177）報7.42元，升2.63%；石藥（1093）報16.32元，升近1%。

與宜家家居就智能照明產品達成戰略合作協議，小米（1810）今日股價造好，全日升4.92%，報14.5元。

涉「新謎網名單」內的中國華融（2799）今日股價上揚，收報1.62元，升3.85%；同系的華融投資（2277）和華融金控（0993）分別報0.69元和0.87元，爆升1.46倍和52.63%。

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