【港股收市】港股全日收飆350點 內房手機設備股揚
文章日期：2018年11月28日 16:40
港股今日反彈，飊逾300點。恒指今早高開74點，報26406點，其後升幅逐步擴大，上午已升逾200點，午後更越升越有，高見26705點，最多升373點，全日收報26682點，升350點或1.33%，報26682點，成交金額849億元；國指升119點或1.14%，報10634點。
藍籌股方面，舜宇（2382）升3.71%，收報78.2元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌0.67%，收報5.96元，是跌幅最大的藍籌。 騰訊（0700）曾高見315元，全日收升3.62%，報314.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻91點；萬洲（0288）跌0.67%，收報5.96元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。
內房股午後跑上，富力（2777）收報11.92元，升4.01%；中國恒大（3333）報22.55元，升3.68%；融創中國（1918）報25.3元，升3.48%。
手機設備股造好，瑞聲（2018）升2.64%，收報56.4元；舜宇（2382）升3.71%，收報78.2元；比亞迪電子（0285）收報11.14元，升6.3%。
醫療股上揚，藥明生物（2269）收報62.15元，升3.67%；中生製藥（1177）報7.42元，升2.63%；石藥（1093）報16.32元，升近1%。
與宜家家居就智能照明產品達成戰略合作協議，小米（1810）今日股價造好，全日升4.92%，報14.5元。
涉「新謎網名單」內的中國華融（2799）今日股價上揚，收報1.62元，升3.85%；同系的華融投資（2277）和華融金控（0993）分別報0.69元和0.87元，爆升1.46倍和52.63%。
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|股票名稱
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|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
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|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
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|0012 恆基地產
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|1113 長實集團
|57.80
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|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
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|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
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|1109 華潤置地
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|1044 恆安國際
|53.75
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|2007 碧桂園
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