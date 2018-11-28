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【中期業績】大昌中期純利升21% 息0.12元

文章日期：2018年11月28日 16:38

大昌（0088）公布中期業績，純利1.25億元，同比增加21.7%，派息每股0.12元。

期內收入3.62億元，同比升71%。純利增加主要由於物業銷售增長所致。集團淺水灣項目已獲發滿意紙，並快將展開新盤銷售。新都廣場剩餘發售單位銷售進展順利，成績穩健。於9月30日，接近全部單位已成功售出。位於加利福尼亞州之工商業發展項目FrenchValleyAirportCenter，預計此發展項目將由2018年下半年起分階段竣工。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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