大昌（0088）公布中期業績，純利1.25億元，同比增加21.7%，派息每股0.12元。

期內收入3.62億元，同比升71%。純利增加主要由於物業銷售增長所致。集團淺水灣項目已獲發滿意紙，並快將展開新盤銷售。新都廣場剩餘發售單位銷售進展順利，成績穩健。於9月30日，接近全部單位已成功售出。位於加利福尼亞州之工商業發展項目FrenchValleyAirportCenter，預計此發展項目將由2018年下半年起分階段竣工。

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