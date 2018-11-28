【異動股份】華融系上揚 華融投資曾飊近1.7倍
文章日期：2018年11月28日 15:49
中國華融（2799）今日股價上揚，午後升幅擴大，曾高見1.63元，最多升4.87%，現報1.61元，升3.21%。同系的華融投資（2277）更飊逾一倍，最多升1.68倍，現報0.68元，升1.43倍；另一隻同系華融金控（0993）亦曾飊71.93%，現報0.89元，升56.14%。
另外，昨日爆升的藍鼎國際（0582）股價今日回落，現報3.22元，跌5.29%。
證監會早於9月中凍結金利豐金融（1031）旗下金利豐證券等三家不同證券行的個別客戶資產，而獨立股評人David Webb上月撰文拆解疑案，估計被凍結的戶口屬藍鼎國際主席仰智慧所有，又指事件中損失逾百億元的上市公司疑為中國華融。其實，藍鼎國際主席兼執行董事仰智慧已於8月下旬突「人間蒸發」，直至本周一晚藍鼎表示，仰智慧已恢復主席同執董職務，刺激藍鼎國際昨日收升24%。
金利豐金融現報1.86元，升3.33%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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