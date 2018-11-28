左起:宜家智能家居業務負責人Björn Block、宜家零售 . . . . . .

宜家家具早前啟動架構重組，計劃全球裁員7500人，宜家零售中國區總裁Anna Pawlak-Kuliga出席活動時表示，集團冀進行數碼化轉型，形容內地是重要市場，頗具增長潛力，集團希望嘗試高效能及靈活的商業模式，未來兩年會在內地新增3200個職位，發展內地電商、小型分店、微信小程序等零售渠道，但同時會撤銷160個舊職位。

小米集團（1810）與宜家家居達成戰略合作協議，問及雙方均有各自智能照明品，會否造成競爭，Anna 表示，目前營商講求合作，考慮到兩間公司有相似理念，認為公司需要更開放，才可增強自己能力。她又稱，內地市場是極佳發展起點，有助集團拓展亞洲市場。

小米IoT平台部總經理範典認為，公司定位是互聯網公司，著力開放平台能力，除了手機、路由器、智能音箱等核心物聯網產品外，其餘多是生態鏈公司生產，而這些都有自己品牌。

對於宜家會否與天貓精靈等內地音箱合作，宜家智能家居業務負責人Björn Block 表示，對此持開放態度，集團在歐洲市場亦分別與蘋果、亞馬遜及谷歌合作。

他又分享，宜家智能照明系統支援手機、無線遙控開關、及語音控制，歐洲消費者傾向使用物理開關、亞洲用戶則傾向語音及手機操控。

記者:李哲毅

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