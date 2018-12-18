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【前車可鑑】UBER客戶資料被盜 英國荷蘭共罰款逾100萬美元

文章日期：2018年11月28日 15:27

2016年UBER被黑客入侵，全球近6000萬筆用戶資料被盜，英國與荷蘭兩國最終合計判罰UBER逾100萬美元。

英國資訊委員會辦公室（ICO）指責UBER未能保護客戶個資，導致300萬英國用户的數據被泄露，罰款38.5萬英鎊（約49萬美元）。而荷蘭資料保護局（DataProtection Authority，DPA）則以UBER未及時通報遭受網路攻擊為由，重罰60萬歐元（約68萬美元）。

2016年11月，攻擊者入侵Uber雲服務器，下載了16個大型文件，其中包括全球3500萬用户的資料，比如乘客的全名、電話號碼、電郵地址和他們註冊該服務的地點。還有370萬Uber司機也受到影響，其中8.2萬來自英國，他們的週薪、行程摘要，甚至有些司機的駕駛執照號碼都被泄露。ICO指稱，UBER非但沒有告知受害客戶，還支付駭客10萬美元，作為銷毀資料的代價。優步一直隱瞞到去年11月，才揭露2016年個資外洩事件。

而荷蘭方面則有17.4萬UBER客戶遭殃，DPA對UBER開罰的理由是，未在發現駭客入侵後的72小時內通報。

早前，國泰（0293）亦涉隱瞞7個月才公布940萬名乘客個人資料外洩，暫時未知會否遭到ICO罰款。而同樣發生資料外洩的英國航空目前面臨5億英鎊罰款的處罰。

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