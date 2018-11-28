內地三大指數造好，滬指重上2600點水平，通訊服務、海南概念、傳媒板塊股表現活躍。

上證綜指高開後一度倒跌，低見2561點，最多跌13點，其後很快收復失地，午後更越升越有，尾市重上2600點水平，全日近高位收市，收報2601點，升27點或1.05%，成交額1195億元(人民幣．下同)。

深證成指連續兩日上升。今早甫開曾下跌最多62點後，大部分時間維持升勢，升穿7700水平，午後更升幅擴大，以全日高位收市，收報7757點，升121點或1.6%，成交額1726億元。兩市成交額合共2922億元。

創業板指數低開高收，收報1341點，升25點或1.95%。

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