即時財經新聞

【A股收市】滬指重上2600點收市 深指兩連升

文章日期：2018年11月28日 15:15
滬指重上2600點收市。

內地三大指數造好，滬指重上2600點水平，通訊服務、海南概念、傳媒板塊股表現活躍。

上證綜指高開後一度倒跌，低見2561點，最多跌13點，其後很快收復失地，午後更越升越有，尾市重上2600點水平，全日近高位收市，收報2601點，升27點或1.05%，成交額1195億元(人民幣．下同)。

深證成指連續兩日上升。今早甫開曾下跌最多62點後，大部分時間維持升勢，升穿7700水平，午後更升幅擴大，以全日高位收市，收報7757點，升121點或1.6%，成交額1726億元。兩市成交額合共2922億元。

創業板指數低開高收，收報1341點，升25點或1.95%。

其他報道：

【有片】小米展示AI技術突「死機」 雷軍如何回應？

【重新奪位】微軟成為全球市值最大公司

【智能世界】雷軍：未來3至5年人工智能會融入所有物聯網設備

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】恒指波幅指數齊升 大戶對後巿審慎大手對冲

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片