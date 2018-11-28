雷軍是近年中國最成功、又最備受爭議的企業家之一，不但創立小米（1810）且成功以「同股不同權」上市集資370億元，還是金山軟件（3888）董事長，在手機遊戲、軟件界享負盛名，其關連軟件公司近年在香港蠢蠢欲動，頻頻入股香港的手遊工作室，用銀彈策略殺入香港手機遊戲開發市場。

雷軍旗下公司遊戲發行能力強，金山軟件旗下有一間持有67.65%股份的西山居，一直在進行研發工程，簡單來說，就是用燒錢方式吸引用戶遊玩及「課金」，谷起遊戲收入。

但跟小米一樣，雷軍的遊戲業務最缺乏的是「原創性」。而為了在香港尋找創意，當然是用錢，西山居今年第二季就入股一間香港獨立遊戲工作室「Twitchy Finger」，意圖在單一的武俠風格外尋找更加多的遊戲思路；另一方面，與雷軍關係密切的獵豹移動也在香港出手，跟Funstime及其他公司全方位合作。

雷軍之所以看中香港遊戲工作室，或許很大程度也跟香港研發人員的視野廣闊有關，多年來經常接觸來自不同國家的遊戲，包括日本、韓國、歐洲、美國、大陸等等，可謂集各家(不是國家)之大成；相反，內地研發人員礙於防火牆或種種古怪原因，視野比較單一，玩來玩去也是以三國、武俠為題材的遊戲，且遊戲玩法往往換湯不換藥。

但香港的遊戲市場其實也是千錘百煉才捱出頭來。先回看2000年代的香港，當時全港也缺乏研發人才，加上做一隻遊戲動輒要過千萬投資，故此所謂的香港遊戲公司，大多數只是代理商或發行商，分銷和推廣日本、韓國遊戲，當中比較出名的有台灣的「遊戲橘子」來香港開子公司，發行天堂、楓之谷、CSO等。

之後到網頁遊戲的年代，內地公司開始發力，基本上全港台的網頁遊戲，也是以大陸公司為主，代表公司有在A股上市、市值已蒸發九成的昆侖萬維。

最後來到手遊年代，香港遊戲市場終於開始有起色，不少獨立遊戲工作室（indie studio）冒起開發遊戲，主要是一來開發成本較以前低；二來80後、90後對互聯網行業熟悉，不少難題也可透過Google找到答案；三來iOS/ Android上iTunes/Google Play 支持一隻遊戲較輕易的在全球發行。

雷軍是中國互聯網界叔父輩人物，一出手，便知有沒有。香港能夠惹起這種資本家的注意，某程度上對業界也是正面訊息。他這種籠絡港資遊戲商的手法，與早年雲遊（0484）擬斥資7000萬美元入股「神魔之塔」母公司Madhead（但交易最終告吹），明顯已成熟得多，也象徵着香港公司想賣身或賣盤予中資的年代或已過去，中資日後可能只會入股作投資者，而不會買起整間公司；以後要食北水，或許只能捱打工。

大灣區國舅

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