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【海南旅遊】財政部：促海南旅遊消費 免稅額增至30000元

文章日期：2018年11月28日 15:00

財政部發布「關於進一步調整海南離島旅客免稅購物政策的公告」，將離島旅客（包括島內居民旅客）每人每年累計免稅購物限額增加到30000元，不限次。增加部分家用醫療器械商品，在離島免稅商品清單中增加視力訓練儀、助聽器、矯形固定器械、家用呼吸支持設備（非生命支持），每人每次限購2件。本公告自2018年12月1日起執行。

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