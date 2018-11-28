【公司業績】醫思醫療兩大方向覓收購機會
文章日期：2018年11月28日 14:45
醫思醫療（2138）中期業績理想，截至9月底收入8.53億元，按年升38%，純利1.94億元，年增55%，派中期息連特別息0.15元，按年多派20%。
期內來自中國客戶的收入達到3.27億元，增48.5%，佔總收入38.4%；整體客戶數總則增17%至63751人次。醫思醫療營運總監李嘉豪指，公司繼續保持中港雙線發展方針，但相信內地客佔比確實會越來越高。公司亦堅持內地業務要由自家營運，以確保安全、管控等要求。
行政總裁鄧志輝則指，在收購上亦不會刻意只尋找內地項目，但一定要與業務具協同效應，目前主要以專科為主，集中在預防性醫療及精準醫療兩大方向為目標。
醫思醫療早前與騰訊（0700）旗下企鵝醫生簽訂合作框架協議，計劃於3年內在香港開設合共20間企鵝醫生智能診所，現時已於屯門及牛頭角開設兩間，第三間則在準備中，李嘉豪表示，每間企鵝醫生診所成本在300萬元左右，診所選址一定以民生區為主，會爭取達到3年20間的目標。
派息方面，醫思醫療中期息雖按年有增長，但派息率從逾90%降至76%，李嘉豪解釋，公司一直堅持盡量以高派息率回饋股東，強調上市以來派發股息有增無減。另外他表示，公司不排除有集資需要，但會視乎融資成本再作決定。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
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|1113 長實集團
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|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
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|1109 華潤置地
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|1044 恆安國際
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|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26