醫思醫療（2138）中期業績理想，截至9月底收入8.53億元，按年升38%，純利1.94億元，年增55%，派中期息連特別息0.15元，按年多派20%。

期內來自中國客戶的收入達到3.27億元，增48.5%，佔總收入38.4%；整體客戶數總則增17%至63751人次。醫思醫療營運總監李嘉豪指，公司繼續保持中港雙線發展方針，但相信內地客佔比確實會越來越高。公司亦堅持內地業務要由自家營運，以確保安全、管控等要求。

行政總裁鄧志輝則指，在收購上亦不會刻意只尋找內地項目，但一定要與業務具協同效應，目前主要以專科為主，集中在預防性醫療及精準醫療兩大方向為目標。

醫思醫療早前與騰訊（0700）旗下企鵝醫生簽訂合作框架協議，計劃於3年內在香港開設合共20間企鵝醫生智能診所，現時已於屯門及牛頭角開設兩間，第三間則在準備中，李嘉豪表示，每間企鵝醫生診所成本在300萬元左右，診所選址一定以民生區為主，會爭取達到3年20間的目標。

派息方面，醫思醫療中期息雖按年有增長，但派息率從逾90%降至76%，李嘉豪解釋，公司一直堅持盡量以高派息率回饋股東，強調上市以來派發股息有增無減。另外他表示，公司不排除有集資需要，但會視乎融資成本再作決定。