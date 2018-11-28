和記電訊（0215）旗下的3香港今日在銅鑼灣進行首次5G的室外網絡測試直播，預期最快明年可以推出部分5G的通訊服務，集團並正與日本Docomo交流5G網絡於無人機業務的合作商機。

3香港執行董事及行政總裁古星輝表示，今年6月獲得3.5GHz頻段的臨時許可證後，便為其進行5G室内及室外網絡測試，在銅鑼灣的測試基站發現現場網速超越2Gbps。相較之前的28GHz毫米頻段的測試，是次的中頻頻段覆蓋有明顯優勢。集團重申，正式推出5G通訊服務的時間會跟貼通訊局的頻譜指配時間表，公司亦會在相當早的時間預備可相容的手機產品銷售。

古星輝又稱，公司正與日本電訊商NTT Docomo探討5G網絡的合作商機，包括交流無人機業務的應用，他提到5G網絡可以提升無人機的覆蓋範圍、用於馬拉松賽事的直播等，會與該公司研究共同發展的可能性。

記者：劉旭霞

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