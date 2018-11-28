【有片】小米展示AI技術突「死機」 雷軍如何回應？
文章日期：2018年11月28日 13:57
小米（1810）創辦人兼董事長雷軍今日在北京舉行的小米AIoT開發者大會上演講，至演講末段，拿出上月剛推出小米藍牙音箱，冀展示公司人AI技術，但卻連番失威。雷軍問到：「三個木是什麼字？」，音箱卻風馬牛不相及地回應「木三分」，甚至唱出S.H.E 的Super Star 歌詞「你是電你是光你是唯一的神話 」，雷軍不禁自嘲，「小愛同學，是不是每次到演示都出錯」，惟雷軍仍不死心再問：「125+357+567等於多少」，最終音箱似乎死機般未有回應。
記者：李哲毅‧北京報道
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更新時間：2018-12-18 16:10
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