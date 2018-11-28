小米（1810）創辦人兼董事長雷軍在小米AIoT開發者大會上表示，人工智能技術會融入到所有IoT（物聯網）設備，屆時無需手機連接，可以直接使用語音控制家電等，預計未來3至5年，智能設備都會採用AIoT智能模組，未來相關成本會低得一塌糊塗。

雷軍表示，IoT並非創新意念，但今年卻出現爆發增長，以往IoT產品主要圍繞個人電腦，但現在則是手機。他提到，2014時開展IoT業務，當時小米以成本價出售WiFi 模組予合作夥伴，減輕對方成本壓力，建立生態圈，2014年Wi-Fi模組成本價達60多元，透過規模效應，最近相關成本已下降到10元。

記者：李哲毅‧北京報道

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