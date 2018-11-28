蘋果曾是全球市值最大的的公司，但隨著新iPhone 銷情慘淡，加上美國總統特朗普計劃將蘋果的產品納入中美關稅貿易戰之列，拖累股價接連下挫，終於連全球市值最大之位均要失守，並由多年的對手微軟所取代。

昨日微軟收市市值達8281億美元，以10億美元之差，取代蘋果。對上一次微軟市值高於蘋果是在2010年。自10月初以來，微軟下跌了6.3%，而蘋果跌幅高達23%。

十多年前，iPhone等移動設備成為主流，微軟在PC領域佔據主導地位的重要性下降，股價開始落後於蘋果，其收購NOKIA手機業務更引發大規模減值撥備，但大約五年前，雲計算的興起改變了微軟的命運，在雲計算領域，微軟目前僅落後於Amazon Web Services。

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