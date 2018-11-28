【銀行貸款】星展：預計下半年貸款增長低至中雙位數
文章日期：2018年11月28日 12:57
星展香港企業及機構銀行總監張建生預計，該行貸款下半年按年增長有中至低單位數數字，約10%至11%，增速比上半年的約20%放緩。張建生指增長符合早前預計，除了因為基數上升，貿易戰在氣氛下客戶貸款較審慎，不過貸款依然有增長，相比今年上半年底，預計貸款有年底上升4%至5%。
至於明年的貸款增長，他認為要視乎未來形勢，現在有太多變化因素，如果貿易問題不加劇，相信經濟可以適應，明年增長降至中至高單位數。他指香港廠商遷廠至東南亞，或加強在當地生產，會帶來貸款需求。
聯儲局預計會在年底加息，張建生指港元拆息回落，資金充裕，貸款意慾並不強，香港加息機會一半一半，不過大行與細行加息考慮不同。
記者:歐陽偉昉
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更新時間：2018-12-18 16:10
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