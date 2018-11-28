港股於期指結算前做好，恒指高開後升上26,500點一度受阻回落，幾乎打回原形，之後拾級向上，並成功突破早段高位再小幅向上推進，半日收報26572點，升240點或0.91%；國指相若升0.86%。大市成交453億元，交投依然疲弱。恒指升穿26500點阻力，初步呈現向上突破走勢，但似乎未能刺激資金加快入市；中資股上升動力遜色，國指尚未升穿11月上旬甚至中旬高位。

科網、內房成升市火車頭，市場憧憬內地快將重啟遊戲審批，騰訊（0700）、IGG（0799）升約3%，舜宇（2382）、瑞聲（2018）升2%、3%；比亞迪電子（0285）、中通信（0552）升4%、5%。內房股向好，恒大（3333）、萬科（2202）升3%、4%；融創（1918）、碧桂園（2007）升約2%。另外，醫藥保健、新能源、物業管理股亦明顯做好。

華能新能源（0958）今年首9個月完成總發電量按年增長13%，營業收入升11%，純利增19%，強勁的業績表現刺激股價於月初低位回升；公司早前公布10月總發電量按年增12%，仍能保持較快增長。股價早前升至2.4元遇到阻力回軟整固，今早蠢蠢欲動向上，惟要留意於2.65元料有較大沽壓。

劉思明

明報資深評論員

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