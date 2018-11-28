翠華（1314）公布中期業績，純利1441萬元，同比減少70%。中期息1仙，去年同期為2仙。

期內收入8.9億元，同比跌1%，當中香港收入跌4.9%至5.6億元，內地則增加7.1%至3.25億元。香港的餐廳數目由去年31間增至36間，內地店目亦由31間升至34間，澳門則維持3間不變，並於新加坡開設1間新店。

公司指，收益減少主要由於旗下若干餐廳於上個財政年度及本財政年度上半年結業，加上回顧期內香港的本地消費持平、中國內地競爭激烈及人民幣貶值所致。

除稅前溢利由去年的6240.6萬元跌至1988.6萬元，當中員工成本金額升幅最多，增加2288萬元，升幅8.8%，其次是其他營運開支，由7607.2萬升至9749.7萬元，升幅28%或2142.5萬元。

公司指，員工成本較去年同期增加主要由於回顧期內香港的新餐廳開業導致員工總數增加。

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