【港股午市】 騰訊中資金融股領漲 港股半日飊240點
文章日期：2018年11月28日 12:27
隔晚美股先跌後升。在中資金融股及騰訊（0700）帶動下，港股今早回升，升逾200點。港股今早高開74點或0.29%，報26406點，其後升幅擴大，高見26595點，最多升264點，半日收報26572點，升240點或0.91%，成交金額452億元；國指升90點或0.86%，報10606點。
騰訊升2.63%，收報311.8元是半日高位，亦貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；中銀香港（2388）跌0.66%，收報30.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。萬洲（0288）跌1.33%，收報5.92元，是跌幅最大的藍籌。
手機設備股上揚，舜宇（2382）升3.32%，收報77.9元，是升幅最大的藍籌；舜宇（2382）升3.32%，收報77.9元；比亞迪電子（0285）報11.04元，升5.3%。
中資金融股見漲，建行（0939）報 6.66元，升0.76%；工行（1398）報5.57元，升0.72%；平保（2318）報75.9元，升0.86%
手遊及軟件股上升，IGG（0799）收報9.76元，升3.28%；軟件國際（0354）報4.53元，升2.49%；金蝶國際（0268）報7.47元，升1.63%。
濠賭股造好，永利澳門（1128）收報17.68元，升3.03%；澳博（0880）報7.09元，升1.87%；金沙中國（1928）報33.9元，升1.65%；銀娛（0027）報49.65元，升0.92%。
大行富瑞看淡中國燃氣（0384），降其評級及目標價。中國燃氣半日收報26.3元，跌3.84%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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