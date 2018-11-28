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【教育國策】內地擬至2020年公營幼兒園佔比一半 部分教育股向下

文章日期：2018年11月28日 11:29
國家教育部稱，到2020年公辦園在園幼兒佔比達50%。

國家教育部表示，至2020年公辦園在園幼兒佔比原則上達到50%。

國家教育部基礎教育司司長呂玉剛在山東舉行新聞發布會上強調，構建以普惠性資源為主體的辦園體系，大力發展公辦園，逐步提高公辦園在園幼兒佔比，到2020年全國原則上達到50%；同時，積極扶持民辦園提供普惠性的服務，規範營利性民辦園的發展。

國務院此前發布新政，明確要求民辦幼兒園遏制過度逐利行為，提出民辦幼兒園一律不准單獨或作為一部分資產打包上市，上市公司亦不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，也不得通過發行股份或支付現金等方式購買營利性幼兒園資產。

部分從事幼兒教育的教育股向下，楓葉教育（1317）現報3.45元，跌近2%；21世紀教育（1598）報0.94元，跌1.05%；宇華教育（6169）報3.07元，跌1.92%。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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