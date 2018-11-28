【教育國策】內地擬至2020年公營幼兒園佔比一半 部分教育股向下
文章日期：2018年11月28日 11:29
國家教育部表示，至2020年公辦園在園幼兒佔比原則上達到50%。
國家教育部基礎教育司司長呂玉剛在山東舉行新聞發布會上強調，構建以普惠性資源為主體的辦園體系，大力發展公辦園，逐步提高公辦園在園幼兒佔比，到2020年全國原則上達到50%；同時，積極扶持民辦園提供普惠性的服務，規範營利性民辦園的發展。
國務院此前發布新政，明確要求民辦幼兒園遏制過度逐利行為，提出民辦幼兒園一律不准單獨或作為一部分資產打包上市，上市公司亦不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，也不得通過發行股份或支付現金等方式購買營利性幼兒園資產。
部分從事幼兒教育的教育股向下，楓葉教育（1317）現報3.45元，跌近2%；21世紀教育（1598）報0.94元，跌1.05%；宇華教育（6169）報3.07元，跌1.92%。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26