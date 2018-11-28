【強強聯手】小米IoT與宜家達成全球戰略合作
文章日期：2018年11月28日 10:48
小米集團（1810）宣布，與瑞典國際家具品牌宜家家居達成戰略合作協議，宜家旗下全系智能照明產品會接入小米IoT(物聯網)，支援小米App及小米音箱語音控制，據了解，今次仍全球性合作，最快在下月在內地正式推出相關服務。
宜家零售中國區總裁Anna Pawlak-Kuliga 表示，集團亦會分享其家品方面的經驗，小米也會提供其創新技術。她又稱，集團進軍內地已有20年，客戶消費水平上升及需求不斷改變，她提到，集團近日在北京推出家具體驗店，未來12個月開設6間分店。
宜家智能家居業務負責人Björn Block，集團開展智能家居業務已有五年，集團旗下智能家具希望解決以往2個痛點，分別是操作過於複雜，成本太過昂貴，今次合作有助用戶無縫使用IoT產品，提升用戶體驗。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26