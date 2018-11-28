小米集團（1810）宣布，與瑞典國際家具品牌宜家家居達成戰略合作協議，宜家旗下全系智能照明產品會接入小米IoT(物聯網)，支援小米App及小米音箱語音控制，據了解，今次仍全球性合作，最快在下月在內地正式推出相關服務。

宜家零售中國區總裁Anna Pawlak-Kuliga 表示，集團亦會分享其家品方面的經驗，小米也會提供其創新技術。她又稱，集團進軍內地已有20年，客戶消費水平上升及需求不斷改變，她提到，集團近日在北京推出家具體驗店，未來12個月開設6間分店。

宜家智能家居業務負責人Björn Block，集團開展智能家居業務已有五年，集團旗下智能家具希望解決以往2個痛點，分別是操作過於複雜，成本太過昂貴，今次合作有助用戶無縫使用IoT產品，提升用戶體驗。

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