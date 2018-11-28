【創記錄】內地基金清盤潮 今年數目已是過往19年2倍
文章日期：2018年11月28日 10:41
中國証券報報道，今年以來，公募基金清盤加速。Wind統計顯示，截至11月27日，今年以來已有577隻基金清盤，已經超過以往19年共246隻清盤公募基金總數的2倍。
在今年清盤的基金中，混合型基金數量最多，達到320隻，佔比超過一半；其次是債券型基金，清盤數量達到192隻；股票型基金、貨幣基金、QDII基金、另類投資基金的清盤數量分別為44隻、15隻、5隻和1隻。
華寶證券表示，今年以來基金清盤集體爆發的原因主要有兩個：第一，市場遇冷，基金產品收益率較低而導致贖回量增加，規模縮水至清盤線；第二，由於監管趨嚴，委外資金撤離，迫使大量因委外而生的基金清盤。
規模不足成為不少清盤基金的共通點。11月清盤的40隻基金中，僅有7隻基金資產淨值超過5000萬元人民幣(下同)，33隻清盤基金資產淨值均不足5000萬元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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