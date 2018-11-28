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【大行看淡】富瑞降中燃評級及目標價 中燃曾跌7%

文章日期：2018年11月28日 10:28

中國燃氣（0384）昨日公布中期業績，富瑞於業績公布後將其評級從「持有」降至「跑輸大市」，表示業績遜預期之餘，更顯示出愈來愈依賴農村業務的盈利，而農村的業務恐無以為繼。

報告指，城市家庭用戶的接入首度出現負增長，並指出管理層表示新房地產的開發放緩，天然氣滲透率增加，因此進一步增長的空間較小，就盈利增長而言，中國燃氣相對於同業的業績只是一般水平。予中燃目標價23.5元。

中燃現報25.7元，跌6%，最低曾見25.4元，跌7.1%。

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