外電報道指，中國電訊商華為(Huawei)將完成在南太平洋西部島國巴布亞新幾內亞一個互聯網網絡的建設。

路透早前引述巴布亞新幾內亞投資部長William Duma證實有關消息，指雙方簽訂協議，又指一旦達成交易和安排，就會進行；華為目前已完成該項目約60%的工作。

華為發言人沒有就此消息作出回應。

項目完成後，該條長3400英里(合5500公里)的海底電纜將把首都莫爾斯比港、多個沿海城鎮以及一個美國和澳洲劃擴建海軍基地的島嶼連接起來。在西太平洋地區，美、澳和中國的戰略對抗愈演愈烈。

美國早前擔心華為的設備用作監視美國，美國主要電信網絡實際上已將華為封殺多年，但華為一直否認這一指控。美國官員近期加大行動力度，試圖阻止包括澳洲及日本等盟國的電訊網絡使用華為設備，並準備在最後一刻對巴布亞新幾內亞這一價值2億美元的項目提出反要約。而巴布亞新幾內亞仍與華為合作，建設互聯網網絡，這意味着地處南太平洋的巴布亞新幾內亞並未理會網絡間諜方面的擔憂。

其他報道：

【中美角力】崔天凱警告 試圖分割中美聯繫將產生可怕的後果

【中美角力】特習將於周六共進晚餐 是「達成協議的好機會」

【中美角力】中國駐美大使：不認為北京會以美債作為武器