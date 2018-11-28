路透報道，中國駐美大使崔天凱警告，如果美國的強硬派試圖分割全球最大的兩個經濟體間的聯繫，將產生可怕的後果。

崔天凱表示，不認為這是可能的或有用的，並指出，「如果雙方的經濟聯繫疏離，我不知道是否有人真的意識到可能的後果－影響，負面影響。」

「歷史的教訓歷歷在目。上個世紀，我們經歷了兩次世界大戰，其間是大蕭條。我認為任何人都不應該試圖重複歷史。這些事情不應該再發生，所以人們必須以負責任的方式行事。」

中美貿易戰方面，崔天凱表示，「我們不能接受一方提出一些要求，另一方就必須滿足所有這些要求。」「我們認為，通過談判解決貿易問題的關鍵是以一種平衡的方式解決雙方的關切。坦率地說，到目前為止，我還沒有看到美方對我們的關切作出足夠的回應」。

崔天凱又指，兩國領導人「建立了非常良好的工作關係和個人友誼」，11月初的一次長時間電話交談就證明了這一點。

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