即時財經新聞

【中美角力】崔天凱警告 試圖分割中美聯繫將產生可怕的後果

文章日期：2018年11月28日 09:36

路透報道，中國駐美大使崔天凱警告，如果美國的強硬派試圖分割全球最大的兩個經濟體間的聯繫，將產生可怕的後果。

崔天凱表示，不認為這是可能的或有用的，並指出，「如果雙方的經濟聯繫疏離，我不知道是否有人真的意識到可能的後果－影響，負面影響。」

「歷史的教訓歷歷在目。上個世紀，我們經歷了兩次世界大戰，其間是大蕭條。我認為任何人都不應該試圖重複歷史。這些事情不應該再發生，所以人們必須以負責任的方式行事。」

中美貿易戰方面，崔天凱表示，「我們不能接受一方提出一些要求，另一方就必須滿足所有這些要求。」「我們認為，通過談判解決貿易問題的關鍵是以一種平衡的方式解決雙方的關切。坦率地說，到目前為止，我還沒有看到美方對我們的關切作出足夠的回應」。

崔天凱又指，兩國領導人「建立了非常良好的工作關係和個人友誼」，11月初的一次長時間電話交談就證明了這一點。

其他報道：

【中美角力】特習將於周六共進晚餐 是「達成協議的好機會」

【中美角力】中國駐美大使：不認為北京會以美債作為武器

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】恒指波幅指數齊升 大戶對後巿審慎大手對冲

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片