港股今早高開74點或0.29%，報26406點，成交金額20億元；國指今早高開14點或0.14%，報10529點。

金沙中國（1928）升1.95%，報34元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）則無升跌，報49.2元；而神華（1088）跌2.28%，報17.16元，是跌幅最大的藍籌。

騰訊（0700）繼續反彈，開市升1.05%，報307元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；匯控（0005）跌0.45%，報66.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

新世界發展（0017）投資47億元人民幣，買入廣州一幅土地，開市跌1.14%，報10.44元。其他地產股方面，新地（0016）升0.09%，報111.8元，恒地（0012）無升跌，長實（1113）跌1%。

和美醫療（1509）昨發公布，和美婦兒科醫院目前為公司持有92%的附屬公司，並聲明指，「一貫堅決反對開展違反人類倫理道德及突破人類底線的相關基因實驗」。今早開市無升跌，報2.22元。

中國燃氣（0384）公布，截至9月底止中期純利42.26億元，按年增長24%，每股盈利為84.42仙，中期息每股8仙，與去年同期維持不變。開市無升跌，報27.35元。

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