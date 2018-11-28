路透報道，中國駐美大使崔天凱表示，不認為北京當局正在認真考慮利用手中的大規模美債持倉作為美中貿易戰的武器。中國不希望造成全球市場任何的金融不穩定，這會非常危險，就像玩火一樣。

他補充說，他認為北京方面沒有人正在認真考慮這點，這可能引火燒身。中國持有美債是中美兩國經濟相互依賴的很好例證，他稱打破這種關係幾乎是不可能的，也是危險的。

跟據美國財政部最新的數據，截至9月30日，中國持有的美債規模為1.15兆美元，一年前為1.19萬億。而截至周一的未到期美國公債總額約為15.97兆美元。

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