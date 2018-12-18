【開市焦點】港股ADR升13點 新世界47億人民幣購廣州地
文章日期：2018年11月28日 08:55
美國總統特朗普和國家主席習近平將於周六晚在布宜諾斯艾利斯共進晚餐，港股ADR隔晚升13點，或0.05%，報26345點，港股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.06%，折合報303.98元；匯控（0005）跌0.04%，折合報67.07元；建行（0939）升0.17%，折合報6.62元。
今日焦點股份可留意：
新世界（0017）公布以47.8億元（人民幣，下同）向廣州地鐵集團收購廣州漢溪長隆地鐵站上蓋綜合商住項目65%權益。此前，新世界已表明要重注200億投資內地增加土儲，重點發展大灣區。
和美醫療（1509）昨發公布，和美婦兒科醫院目前為公司持有92%的附屬公司，並聲明指，「一貫堅決反對開展違反人類倫理道德及突破人類底線的相關基因實驗」。
大快活（0052）公布中期業績，香港業務收入下跌，拖累集團純利十年來首次倒退。集團行政總裁陳志成表示，上半財年合共有6間店舖裝修，加上新增的分店中，有3間在9月才開始營業，有信心香港業務下半財年可重拾正增長。
中國燃氣（0384）公布，截至9月底止中期純利42.26億元，按年增長24%，每股盈利為84.42仙，中期息每股8仙，與去年同期維持不變。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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