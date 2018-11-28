白宮首席經濟庫德洛公布，美國總統特朗普和國家主席習近平將於周六晚在布宜諾斯艾利斯共進晚餐，庫德洛指，特朗普對與習近平取得突破抱有希望，但如果即將舉行的這次會晤沒有取得進展，他已準備好了加徵更多關稅。

庫德洛又指，特朗普認為和中國有「達成協議的好機會」並且對此持開放態度，不過，兩國在智識財產權盜竊和強制技術轉讓等關鍵問題上仍存在分歧。

庫德洛指，「你們可以想象這是一件大事，這次會晤--重要性非常高」「這是一個翻開新篇章、取得突破的機會。習主席可以更進一步，給我們提出一些新想法。」。

至於陪同特朗普出席的人選，庫德洛則拒絕透露。

另外，對於本月初特朗普致電習近平重啟談判之舉令他的幕僚們感到意外。庫德洛說，自那以後美中雙方之間的溝通有所增加。「我不想過於誇張，但他表示樂觀。我們有機會挖掘這種樂觀態度，來開辟新的天地」 「所以我們拭目以待。」。