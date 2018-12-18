中美兩國元首將於周六共進晚餐，投資者評估中美貿易爭端緩和的可能性，美股道指先跌後升，標普500指數連續第二天上漲，醫療健保和消費必需品板塊領漲。美國全年最大購物周末的銷售數據顯示網上購物增加，主要零售商因此得到了提振，梅西百貨上升4%。美國統特朗普示正考慮取消對通用汽車的所有補貼，通用汽車跌2.5%。

道瓊斯工業平均指數收漲108點，升幅0.45%，報24748點。標普500指數收漲8點，升幅0.33%，報2682點。納斯達克綜合指數收漲0點，或0.02%，報7082點。

聯合健康升1.87%，報271.15美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而聯合技術因表示計劃分拆成三家獨立公司，大跌4.1%，報122.68元，拖低道指35點。

科技股方面，蘋果收市報174.24元，跌0.21%，谷歌母公司Alphabet收市報1052.28元，跌0.34%，亞馬遜收市報1581.42元，升0%，Facebook收市報135元，跌1.01%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.26%，報357點。德國DAX指數收跌0.41%，報11309點；法國CAC 40指數跌0.24%，報4983點；英國富時100指數收跌0.28%，報7016點。