【歐美戰報】美股先跌後升 道指升108點
文章日期：2018年11月28日 08:15
中美兩國元首將於周六共進晚餐，投資者評估中美貿易爭端緩和的可能性，美股道指先跌後升，標普500指數連續第二天上漲，醫療健保和消費必需品板塊領漲。美國全年最大購物周末的銷售數據顯示網上購物增加，主要零售商因此得到了提振，梅西百貨上升4%。美國統特朗普示正考慮取消對通用汽車的所有補貼，通用汽車跌2.5%。
道瓊斯工業平均指數收漲108點，升幅0.45%，報24748點。標普500指數收漲8點，升幅0.33%，報2682點。納斯達克綜合指數收漲0點，或0.02%，報7082點。
聯合健康升1.87%，報271.15美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而聯合技術因表示計劃分拆成三家獨立公司，大跌4.1%，報122.68元，拖低道指35點。
科技股方面，蘋果收市報174.24元，跌0.21%，谷歌母公司Alphabet收市報1052.28元，跌0.34%，亞馬遜收市報1581.42元，升0%，Facebook收市報135元，跌1.01%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.26%，報357點。德國DAX指數收跌0.41%，報11309點；法國CAC 40指數跌0.24%，報4983點；英國富時100指數收跌0.28%，報7016點。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
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|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
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|1044 恆安國際
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|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26