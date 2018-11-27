鷹君集團（0041）創辦人之一的羅老太羅杜莉君提出撤銷匯豐信託一案，今日續由匯豐信託前董事總經理劉倩兒接受代表羅老太一方的資深大律師余若海盤問。余質疑，劉早年經常和羅老太縛提及，可炒信託人及她地位超然，但是劉反駁指，對年紀已有80至90歲的老人家用語宜簡單，亦不用每次重複向羅老太複述。

余若海又炮轟，匯豐信託根本從來只聽從羅家三子鷹君主席羅嘉瑞去行事，很多時沒有徵詢羅老太，亦並非如劉所言，信託有行使全權信託的權力。但是劉回應指，信託人會依契據行事，在羅家信託進行2008、2009及2015年分派信託內資金時，信託亦有開內部會議跟進，檢視信託內資金才確定根據受益人意願進行分派。信託人亦在香港撤銷遺產稅後，主動向羅老太提議，重新將羅老太加入做受益人，並且曾建議將每年分派予羅老太方面，由100萬元，大幅提升至1000萬元方面，徵詢過包括羅嘉瑞、長女羅慧端等意見後，決定落實建議。

在盤問時，余若海提及2008年信託向羅家四名成員，包括三子羅嘉瑞、四子瑞安房地產（0272）主席羅康瑞、五子羅鷹瑞及三女羅慧琦分派共3000萬美元，並由嘉瑞、鷹瑞及三女慧琦轉借康瑞以解決一時的資金困難，嘉瑞在向信託轉達有關分派請求時，質疑沒有詳細紀錄及錄音，與要向羅老太確認2016年1月大幅修改意願書，在沒有徵得老太意見下便進行錄音，出現講一套、做一套。劉反駁謂，由於匯豐信託系統一有任何會議紀錄登入系統後，便所有人知道，恐變成對股價敏感消息，所以將內部開會結果及與嘉瑞轉達請求的內容，不作錄音並進行保密處理。事後落實分派建議時，亦獲老太簽字同意。

至於信託進行投資決定時，劉倩兒指，信託人會委聘投資顧問给建議，亦有受益人提供不同的意見，信託人經內部討論，也依受益人意見投資人民幣、港交所（0388）及匯控（0005）股票，但是負責落實投資的權力，則在信託人身上。不過礙於每次進行決定時，均需委任人及監護人授出30日前申請豁免通知，若不獲豁免，會影響到入市時機。

劉又在今午作供完畢時，向高院法官陳嘉信表示，作供感到很大壓力，要求縮短盤問時間，但是余仍要求在本周五之外加時1日至明年1月下旬續訊，代表匯豐信託的資深大律師Paul Girolami反對，批評余提問重複。不過，陳官指，劉作供的部份有需要應盤問的要求，在明年一月加時處理。

記者：陳偉燊

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