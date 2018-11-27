大快活：有信心下半財年港同店銷售達中單位數增長。左起：大快活 . . . . . .

大快活（0052）公布中期業績，香港業務收入下跌，拖累集團純利十年來首次倒退。集團行政總裁陳志成表示，上半財年合共有6間店舖裝修，加上新增的分店中，有3間在9月才開始營業，有信心香港業務下半財年可重拾正增長。

陳志成續稱，上半財年香港的同店銷售持平，期望下半財年可達至高單位數增長，強調對香港餐廳行業非常有信心，中港兩地均會擴展分店網絡，下半年預計會在港開設5至6間分店，位置會平均分布在住宅、商業及休閒區，另有三分一的店舖會續租。

大快活上半財年的續租租金升幅約為12至13%，集團執行主席羅開揚認為，香港經濟放緩，租金亦有所回落，相信與業主商討續租租約時，集團可爭取更好價格，改善毛利率水平。

陳志成指出，大快活目前平均單價約為38元，2018年年初曾經加價約1%，不過顧客對價格十分敏感，加上股市及樓市的表現欠佳，故下半財年不會全面加價，擬推出更多新品，提高平均價格，又指會考慮市民的負擔能力再決定加價。

大快活中午公布業績，股價午後最多跌8.8%，收市跌6.5%至26.95元。

記者：蕭嘉聰

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