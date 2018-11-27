美圖（1357）將手機業務「外判」給小米（1810），終於名正言順由當初的手機股變回以應用程式為主業。雖然手機「主業」一度佔總收入九成，但觀乎其手機業務難有寸進，前路幾乎是瀕死，改搭小米順風車，換取定期授權金主力開拓互聯網業務反而是唯一出路，也更顯管理層背水一戰的決心。

回顧2016年美圖上市時，手機股的真面目公諸於世。2015年度互聯網服務及其他分部收入佔一成，到2016年度更被膨脹的智能硬件分部壓逼，剩得只佔6.6%。事實是其時手機暢銷，價量齊飛，2013年上市前智能硬件分部毛利僅有1840萬元（人民幣，下同），到2017年已急漲至8.6億元﹐漲幅多達40多倍，明顯把握到中國手機市場的趨勢賺快錢，卻錯過了發展社交平台的時機，現在抖音反而後來居上。

到近年美圖智能硬件業務隨着市場而增長放緩，今年上半年因手機型號減少，拖累分部毛利輕微倒跌，錄得3.9億元；正好互聯網業務後起，分部收入佔總收入37%，勉強迎頭趕上接力支撐大局，卻多少要與抖音一鬥。

美圖手機曾經賺到錢，但中國手機市場正逐步踏入寒冬，近來蘋果被傳減一成廠單，十一長假華為、小米、Oppo、Vivo出貨量按年跌一成。由高檔至平民的手機大品牌亦逢滑鐵盧，美圖索性「賣身」給小米是做對了，搭上順風車打入印度等海外市場反而更方便，加上小米銷售網絡與製作質素不俗，美圖可藉此維持兼輸出品牌，靠自己未必做得到；何況獲小米每年付款至少1000萬美元，用作支援轉型正好。

只是美圖的社交平台除了遲過其他對手起步外，另一結構問題是用家以女性為主。雖說管理層明言會嘗試吸納男士，但美圖品牌根深柢固，要令男性接納是長時間的事，甚或要調整品牌，暫時看來不是易事。

較為看好的是美圖積極開拓數碼美容市場，今年7月收購醫療美容社交平台「更美」，提供美容建議，又推出硬件「皮膚檢測儀」。美圖管理層曾說正好Instagram不能入中國，令市場出現空白；現在美圖嘗試填補空白，另加Instagram未有涉獵的美容市場，吸納廣告，與原來的美圖秀秀有協同效應，大致同一群用戶，但賺更多的錢，前瞻比許多科網股來得實在，就只差管理層實踐得如何而已。

賈文清