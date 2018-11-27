新世界47.8億人仔購廣州地鐵上蓋項目65%

新世界（0017）公布以47.8億元（人民幣，下同）向廣州地鐵集團收購廣州漢溪長隆地鐵站上蓋綜合商住項目65%權益。此前，新世界已表明要重注200億投資內地增加土儲，重點發展大灣區。

該項目總用地面積為70,936平方米，可建設用地面積為58,027 平方米，將包含總建築面積為 290,135 平方米作銷售及投資用途之綜合商住項目。

是次代價的47.8億元中，包括收購65%股權的3.03億元，以及承擔股東貸款的代價44.78億元。而除代價外，新世界須按其所佔目標公司股權比例承擔目標公司對賣方負有的特定債務近6790萬元。

融資方面，集團指除股東注資外，項目開發及建設所需要的其他資金將優先通過銀行貸款及金融機構貸款等方式融資籌措。融資應首先以該目標公司資產作抵押，如有不足，再由新世界提供擔保。

此外，新世界亦需作出重大承諾，包括該項目連同商務辦公及商場部分須於2022年5月29日前竣工，並確保商場於竣工後1年內試業﹔集團亦需就商業物業產生的年租金收入及經營總收入作出保證。

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