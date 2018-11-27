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【有片：淘寶圖】油價跌利美國消費 Amazon升穿下降軌

文章日期：2018年11月27日 17:52

知名基金經理黃國英上周四晚趁美國感恩節舉行客戶周年晚宴，並指旗下基金近日重倉新鴻基地產（0016）和美國的亞馬遜(Amazon) ，兩隻股票之後都表現不俗，亞馬遜昨晚在美國更大升超過5%。

黃國英看好亞馬遜除因認為該股質素好和已調整不少，油價近期大瀉，有利美國人節省汽油支出而利好消費，亞馬遜隨時在感恩節會有好成績，而美國總統特朗普指油價跌猶如美國再大幅減稅。

技術上，亞馬遜早前呈9RSI底背馳，已具反彈條件，現更升穿了短期下降軌和之前下跌浪反彈23.6%的阻力，下一步料可挑戰保力加通道中軸約1606美元，如感恩節數據利好更可望再向上挑戰反彈38.2%和50%的阻力，分別是1661美元和1736美元。

陸振球

明報投資及地產版主編

 

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股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
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