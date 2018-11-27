【有片：淘寶圖】油價跌利美國消費 Amazon升穿下降軌
文章日期：2018年11月27日 17:52
知名基金經理黃國英上周四晚趁美國感恩節舉行客戶周年晚宴，並指旗下基金近日重倉新鴻基地產（0016）和美國的亞馬遜(Amazon) ，兩隻股票之後都表現不俗，亞馬遜昨晚在美國更大升超過5%。
黃國英看好亞馬遜除因認為該股質素好和已調整不少，油價近期大瀉，有利美國人節省汽油支出而利好消費，亞馬遜隨時在感恩節會有好成績，而美國總統特朗普指油價跌猶如美國再大幅減稅。
技術上，亞馬遜早前呈9RSI底背馳，已具反彈條件，現更升穿了短期下降軌和之前下跌浪反彈23.6%的阻力，下一步料可挑戰保力加通道中軸約1606美元，如感恩節數據利好更可望再向上挑戰反彈38.2%和50%的阻力，分別是1661美元和1736美元。
陸振球
明報投資及地產版主編
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26