昨日爆出，全球首例基因改造嬰兒本月已在內地出生，引發市場嘩然之餘，相關A股例如天壕環境昨日更漲停。而香港上市的和美醫療（1509）剛剛亦發公告，表示高度關注，並澄清相關事情。

昨日有報道指該項研究的申請書由深圳和美婦兒科醫院醫學倫理委員會審查批准，而澎湃新聞報道，深圳和美婦兒科醫院總經理程珍稱，唯一可以確定是，「孩子不是在醫院出生，也不是在醫院做的實驗」。和美醫療公告指，和美婦兒科醫院目前為公司持有92%的附屬公司。

公告聲明指，「一貫堅決反對開展違反人類倫理道德及突破人類底線的相關基因實驗」，「深圳和美醫院從未參與賀建奎及其研究團隊在網上所提及的「基因編輯嬰兒」事件中的任何實驗環節，事件中提及的嬰兒也並非在深圳和美醫院分娩」，「經初步調查，網傳《深圳和美醫院醫學倫理委員會審查申請書》上的簽名有偽造嫌疑，且未召開醫院醫學倫理委員會會議。深圳和美醫院將申請公安機關介入調查，並追究相關人員的法律責任」；「將始終嚴格遵守中國法律法規，遵守醫學倫理委員會管理規範，合規開展相關醫療服務」。

新京報昨報道，「據了解，目前“莆田系”包括三家港股上市公司，分別是華夏醫療（8143）、和美醫療和萬嘉集團（0401）」。華夏醫療收市報0.105元，升0.96%；美醫療升0.9%，報2.22元；萬嘉集團報0.124元，跌0.8%。

「莆田系」一字較為出名要數2016年內地發生的魏則西事件，受害者魏則西診斷出罕見癌症「滑膜肉瘤」，經過多次醫療仍未治癒後，在百度搜索結果找到北京一間武警醫院的莆田系醫療中心，而該搜索結果是置於百度的頂部，其後被指是一宗牽涉醫療詐欺廣告及網路搜尋服務公司未盡企業社會責任的社會事件。魏則西死後，一場全國範圍的公憤爆發了。紐約時報指，莆田系網路成為私人醫療保健系統內不受約束的腐敗的象徵。