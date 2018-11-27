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【公司業績】中國燃氣半年多賺24% 中期息8仙

文章日期：2018年11月27日 16:47
中國燃氣半年多賺24% 中期息8仙

中國燃氣（0384）公布，截至9月底止中期純利42.26億元，按年增長24%，每股盈利為84.42仙，中期息每股8仙，與去年同期維持不變。

期內，集團收入288.8億元，按年上升38%；毛利率為22.5%，較去年同期下跌3.7個百分點。

今年首9個月，中國天然氣的表觀消費量達到2,017億立方米，同比增長18.2%。天然氣銷售與管道接駁、LPG銷售以及增值業務的財 務及營運表現均錄得大幅增長。天然氣售氣總量增長33.1%至109.76億立方米，新接駁居民用戶數達到253.47萬戶，同比增長18.3%。

期內，集團合共於26個省取得508個擁有管道燃氣專營權的管道燃氣項目包 括147個縣、區級鄉鎮氣代煤項目，並擁有14個天然氣長輸管道項目、580座壓縮╱液化天然氣汽車加氣站、一個煤層氣開發項目、100個液

化石油氣分銷項目，及已建成運營的52個多能互補的綜合能源供應項目。

截至9月底止，集團所有燃氣項目覆蓋的可接駁人口已增至1.25億人，較去年同期增長5.1%。期內，集團累計已建成19.2萬公里天然氣管網。

中國燃氣收報27.35元，無升跌。

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