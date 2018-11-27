人民日報日前全版刊登「關於改革開放傑出貢獻擬表彰對象的公示」，當中，內地BAT，即阿里巴巴的馬雲、騰訊（0700）的馬化騰、百度的李彥宏均有份受到表彰，不過，三人之中，僅馬雲是中共黨員，其餘二人均是無黨派人士。

華爾街日報對此「中國最著名的資本家是一名共產主義者」進行報道，指「事實上，在人們印像中，馬雲通常與北京方面保持距離。馬雲在2015年世界經濟論壇(World Economic Forum)上接受採訪時說，和政府打交道，他給員工的建議是：“跟他們談戀愛，但別跟他們結婚”。」。

該報又訪問多名人士，其中，Marbridge Consulting駐北京董事總經理Mark Natkin說，這個消息與最近中共其他一些擴大影響力的努力相吻合。中共正在努力擴大控制權和影響力，把觸角伸向商界各個角落；商界人士將面臨這樣一種壓力，想要繼續在商界順利開展業務，入黨是必要條件。

商業顧問、《阿里巴巴：馬雲的商業帝國》(Alibaba: The House That Jack Ma Built)一書的作者Duncan Clark稱，《人民日報》高調披露馬雲黨員身份是在樹立一個時代標誌。

某些角度可能利好，不過，股東們或許需要擔心。華爾街日報提出問題；「中共對黨員的要求之一是把黨的利益置於一切之上，這就引發了一個問題，如果馬雲被迫在黨的規定和阿里巴巴股東利益之間做出選擇，那將發生什麼。」，阿里巴巴發言人回應指「任何高管的政治面貌不影響該公司的商業決策過程，該公司的使命是讓人們在數字時代的任何地方更容易地做生意，實現這一使命的過程中，公司在所運營的國家遵守所有法律法規。」，這名發言人同時亦未能提供馬雲的黨齡。

除此之外，阿里巴巴在2014年的上市招股說明書中沒有提到馬雲的黨員身份。未來會否引發股東於美國興訟，似乎是另一個值得投資者注意的地方。

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