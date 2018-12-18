港股全日表現反覆，午後一度回軟，惟尾市曾抽升，全日最多升41點或0.16%，臨近收市之際復軟，埋單跌44點或0.17%，收報26331點，成交金額784億元；國指微跌6點或0.06%，報10515點。

友邦（1299）結束四連揚兼領跌大市，跌穿65元水平，最低見64.25元，收報64.35元，跌0.85%，拖低大市20點；其次為中移動（0941），股價終止二連升，埋單跌1.22%，收報76.8元，拖低恒指17點。

騰訊（0700）將與日本聊天應用程式營運商LINE合作，為日本中小型零售商提供微信支付服務，騰訊連升兩日，今日企穩300元以上，並以最高位收市，升1.95%，收報303.8元。

雖然美國總統特朗普揚言，若「特習會」無法達成協議，美國將對中國全面徵稅，包括蘋果產品，惟兩隻藍籌手機孖寶逆市走強，瑞聲（2018）升3%，收報54.95元，屬表現最好藍籌；舜宇（2382）升2.52%，收報75.4元。九龍倉置業（1997）跌2.38%，收報49.2元，成表現最差藍籌。

大快活（0052）今午公布業績，中期純利十年來首次倒退，股價午後顯著捱沽，最多跌8.8%，低見26.3元，收報26.95元，跌6.6%。康師傅（0322）重挫，最低見10.34元，跌18.8%，收報10.48元，跌17.7%。

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