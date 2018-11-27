人民銀行聯同銀保監會及證監會今日聯合發布《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》，主要通過兩條途徑完善系統重要性金融機構監管，一方面，對系統重要性金融機構制定特別監管要求，以增強其持續經營能力，降低發生重大風險的可能性。另一方面，建立系統重要性金融機構特別處置機制，確保系統重要性金融機構發生重大風險時，能夠得到安全、快速、有效處置，同時防範“大而不能倒”風險。

人行負責人就上述指導意見回答記者提問時表示，一行兩會針對系統重要性金融機構提出附加資本要求和槓桿率要求，呈報金融委審議通過後施行。

負責人又指，對參評機構範圍規定了資產佔比和機構數量兩套可選標準。定期對系統重要性金融機構開展壓力測試，根據壓力測試結果視情對系統重要性金融機構提出額外的監管要求或採取相應監管措施。

另外，在制定實施細則時將考慮內地金融機構實際情況，設置合理的監管要求與過渡期安排，避免短期內對金融機構造成衝擊。

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