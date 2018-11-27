證監會行政總裁歐達禮今日出席午餐會時表示，有「多於一個」及「頗多（fair amount）」的虛擬資產交易平台參與監管產擬貨幣的沙盒計劃，有部分平台亦有向證監查詢更多資料，惟目前未有任何發牌時間表可提供。

他表示，證監未來會繼續與警方及廉政公署合作，主動調查市場失當行為，他稱，證監亦有與金管局合作，由後者去監管銀行財富管理方面，銀行證券部門則由證監負責。

記者：陳惠恩

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