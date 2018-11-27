內地股市午後走勢迥異，上證綜指午後回軟，低位見2566點，收報2574點，跌1點或0.04%，指數已連跌四個交易日，全日成交額1022億元（人民幣．下同）。

深證成指午後一度回落至7589點，惟尾市拗腰重上7600點水平，收報7635點，漲19點或0.25%，終止過去三個交易日跌勢，成交額1487億元，兩市成交額合共2509億元。

創業板指數午後曾跌至低位1307點，險守1300點關口，收報1315點，跌10點或0.83%，同樣終止三連跌。

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