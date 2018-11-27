【A股收市】內地三大指數午後走勢分化 上證四連跌
文章日期：2018年11月27日 15:10
內地股市午後走勢迥異，上證綜指午後回軟，低位見2566點，收報2574點，跌1點或0.04%，指數已連跌四個交易日，全日成交額1022億元（人民幣．下同）。
深證成指午後一度回落至7589點，惟尾市拗腰重上7600點水平，收報7635點，漲19點或0.25%，終止過去三個交易日跌勢，成交額1487億元，兩市成交額合共2509億元。
創業板指數午後曾跌至低位1307點，險守1300點關口，收報1315點，跌10點或0.83%，同樣終止三連跌。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26