蕭定一名下的連鎖唱片店HMV早前被指欠租，近日又被傳出HMV Marketing Limited遭設計公司入稟，向HMV追討149萬元貨款。

據該入稟狀，原告Signeo Design International Limited控告HMV Marketing Limited，指公司於2013年4月11日至今年7月31日期間，向被告提供貨品，價值合共149萬元，惟未有透露貨品種類及詳情。原告要求HMV歸還該筆欠款，連同每月2%的利息。

蕭定一為hmv數碼中國（8103）的集團主席，並出任HMV Marketing Limited的董事。記者致電蕭定一的私人手提，均於接通後即被轉駁至留言信箱。

HMV早前亦遭港鐵入稟追債，追討27萬元拖欠的租金及交出單位。

記者：劉旭霞

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