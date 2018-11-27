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【改革開放40年】邱騰華：香港在改革開放40年擁有三次機遇

文章日期：2018年11月27日 15:13
邱騰華：香港在改革開放40年擁有三次機遇

商務及經濟發展局局長邱騰華今日下午於中國經濟運行與政策國際論壇致辭表示，香港企業在中國改革40年當中有三次機遇。第一次機遇正是1978年提出改革開放，港商赴珠三角創業；邱騰華形容，當時就算有機遇，也要有勇氣去把握，所以當時港商都是敢當第一個吃螃蟹的人。

第二次機遇是中國準備加入WTO(世界貿易組織)，邱騰華指，當時的中國要進入國際平台，有很多不明朗因素，而香港本來就是開放的平台，所以當時是一個幫助中國進入國際貿易的機遇。

邱騰華認為第三個機遇就是現在，在配合國家發展策略中扮演甚麼角色。當中香港有三個優勢，一是一國兩制優勢；二是香港法治、金融、國際化等自身優勢；三是在不同中發揮協同效應的優勢。

邱騰華又指，在中美貿易戰當中，香港的獨立關稅區地位，令其可以為多邊貿易、自由貿易表達聲音；而不久之前香港與澳洲達成自貿協議，證明貿易你中有我，我中有你才能雙贏。

記者：陳子凌

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