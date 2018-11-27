今早創逾一個月新高的大快活（0052）中午公布業績，可惜香港業務收入下跌，拖累集團純利十年來首次倒退，股價午後急挫逾7%，低見26.75元，現成交逾2000萬元。

截至9月底止，大快活本港餐廳半年溢利大跌15%，拖累中期純利倒退14%至1億元。對上一次純利倒退已是2008/09年財年，事隔近10年。中期每股盈利按年跌14.6%至0.784元。派息每股0.37元，按年持平。

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