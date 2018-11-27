比亞迪新能源汽車銷量佳 中線上望幾多?

比亞迪新能源汽車銷量佳 中線上望幾多?

中美領導人會晤前夕，港股表現反彈，恒指低開後跌幅擴大，最多跌217點、低見26158點回升，曾經倒升，半日收報26351點，跌24點或0.09%；國指升0.02%。大市成交431億元。

科技、汽車、濠賭股領漲。騰訊（0700）升近2%，瑞聲（2018）聯想（0992）中興（0763）升；比亞迪（1211）北京汽車（1958）升。濠賭股銀娛（0027）永利澳門（1128）升逾1%。此外，教育、燃氣、水務、半新股做好。不過，個別消費受壓，康師傅（0322）統一（0220）歐舒丹（973）急挫逾一成。

比亞迪新能源汽車銷量持續創新高，旗下唐DM銷售火熱，據中信證券估計，唐DM年底每月消量接近8000輛，在廣州車展預售的唐EV600明年將挑戰月銷過萬記錄。該股的股價明顯強勢，上周升至近60元的7個月新高回落，小回於55元已有支持，上升動力保持強勁，一旦突破近期高位，中線將上望65元水平。

劉思明

明報資深評論員

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