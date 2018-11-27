【公司業績】楓葉教育全年多賺四成 派息增19%
文章日期：2018年11月27日 12:46
教育股楓葉教育（1317）公布截至今年8月底止全年業績，經調整純利達6億元，按年增加40.2%；收入達13.41億元（人民幣，下同），按年增加23.8%；派末期股息每股5.1港仙，去年同期派4.3港仙。
期內，佔集團收入逾八成的學費及寄宿費項目收益達11.09億元，較去年同期的8.78億元增加26.34%；毛利按年升15.6%至6.24億元。每股基本盈利19.02仙，按年升24.2%。
集團全年的入讀學生總數達33,478人，按年增長28.3%；學費增加26.3%至2.31億元，當中中學學費比例有所下降，但初中及小學的學費比例各自有所上升。每名學生的平均學費達3.72萬元，較去年同期的3.86萬元輕微減少3.63%，主要由於併購海口學校收取的學費較低、且入讀學生人數佔比較大的影響所致。
截至今年9月30日為止，集團新增32所學校至92所，分別位於中國及加拿大的21個城市。學校整體使用率按年倒跌2.8個百分點至64.7%。
楓葉教育半日收報3.68元，升1.9%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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