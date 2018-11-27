【10年來首次】港業務下跌 拖累大快活中期純利倒退14%
文章日期：2018年11月27日 12:40
大快活（0052）本港餐廳溢利大跌15%，拖累中期純利倒退14%至1億元。對上一次純利倒退已是2008/09年財年，事隔近10年。中期每股盈利按年跌14.6%至0.784元。派息每股0.37元，按年持平。
雖然，2013/14財年亦曾出現倒退，但純利倒退主要因2012/13財年錄得出售物業收益淨額影響，若不計及影響仍升3.9%﹔真正出現倒退是金融海嘯期間2008/09財年，事隔足足近10年，當年集團的純利為8000萬元，按年跌20.8%，主要高昂租金支出及持續上漲的食物成本帶來主要挑戰，以及於該財年下半年爆發的全球金融危機使營商環境更為嚴峻影響。
今次中期業績，集團收入增加4.8%至14.73億元，但銷售成本按年升6.5%至12.71億元，毛利率減少1.4個百分點至13.7%。分部業績方面，本港餐廳期內收入14.08億元，按年升5%，分部溢利1.1億元，按年大跌15.5%。集團指充滿挑戰的營商環境是令溢利受到影響的主要原因。期內，集團開設了5間新大快活分店，亦會繼續擴大網絡。
內地方面，集團中期收入為6074.2萬元，按年微跌不足1%，溢利升19%。集團指會繼續專注擴展華南地區業務。
集團中期維持5600名員工，在香港合共經營148間店鋪，包括138間快餐店及10間特色餐廳。中國內地亦經營10間快餐店。
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