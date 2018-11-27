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【年尾大裁員】Plum創辦人承認有裁員計劃 今天仍繼續營運

文章日期：2018年11月27日 12:29
Plum創辦人承認有裁員計劃 今天仍繼續營運

外買平台Plum 大地震！集團傳出大裁員甚至結業消息，聯合創辦人張漢樑接受本報查詢時承認，確實有計劃進一步削減人手，現階段不方面再作評論，強調今天仍會繼續營運。他解釋，裁員是因應市場反應而進一步調整，未來幾日有消息再作宣布。

《蘋果日報》引述消息指，Plum是次「大裁員」涉約百員工，有前線員工表示，「之前炒完差唔多50個，同事士氣已經好差，冇諗過咁快又嚟，仲要一次過炒晒，冇錢賠只係得一個月通知期。」該名員工直指，另一創辦人兼行政總裁鍾永良管理不善，才導致今時今日的局面。

早前Plum表示，派餐點擴展至多個商業地區，包括中環、灣仔、金鐘等15個取餐點，報道引述張漢樑稱，現時仍聘用多名兼職，會重新審視取餐點數目。據悉，Plum現擁有10萬用戶，600間合作餐廳、業務遍全港14個地區，有近70個取飯點。

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